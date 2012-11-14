〔美国股市〕ADR下跌,因忧虑财政悬崖及欧元区债务问题

路透纽约11月14日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌,因忧虑美国即将来临的财政悬崖及担忧欧元区债务问题.
宏观问题仍是投资人关注的核心,除非美国议员达成协议,避免明年初起效的一系列大规模加税及削支计划,否则将可能拖累美国重陷衰退.
投资人仍忧虑欧元区,南欧国家工人罢工,抗议应对欧元区债务危机的节支和增税举措.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1.26%,在美国大选后连跌第六天.美股标普500指数.SPX.INX下跌1.39%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下滑1.10%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300 .FTEU3收低0.98%,报1,088.43点.
在美国上市的Panasonic Corp (6752.T)PC.N大跌4.34%,报4.63美元.此前PANASONIC财务长称,集团88个营业部门中有约五分之一是亏损的,且88个业务部门中有一半未能达到执行长制定的5%营业利润率目标.[ID:nSB2100579]
在美国上市的Sony Corp (6758.T)(SNE.N)重挫8.8%,报9.82美元,此前公司称将透过发行可转债,筹资1,500亿日圆(19亿美元),三分一将用来投资在Olympus Corp (7733.T).
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.45%.
淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N)跌1.47%,报17.44美元,油气股Petrobras (PETR4.SA)(PBR.N)下挫2.6%,报19.57美元.
拉丁美洲ADR指数.BKLA收低1.62%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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