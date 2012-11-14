〔全球金市〕美国期金上扬,因油价走强及中东紧张局势

* 以色列袭击哈马斯后,地缘政治紧张局势加剧
* 市场消化奥巴马对"财政悬崖"的评论
* 关注美国CPI和纽约、费城联储制造业数据
路透纽约11月14日电---金价周三上扬,因在中东地缘政治紧张局势下油价大涨,交易商继续关注美国如何避免年底步步紧逼的财政危机.
消息称以色列在对加沙的导弹袭击中杀死了巴勒斯坦哈马斯组织的军事领导人,引发避险需求.而西班牙和意大利反对撙节措施的暴力示威促使投资人购买黄金作为对经济不确定性的对冲.
金市投资人也在消化美国总统奥巴马对财政危机的讲话.奥巴马称如果国会未能对年底期限前"财政悬崖"相关的税收和支出问题达成协议,对中产阶层加税会导致经济衰退.
"短期前景继续有利黄金进一步上涨,但一旦财政悬崖协议达成,金价出现大幅修正走势我也不会感到意外."期货经纪商INTL FCStone金属分析师Edward Meir表示.
市场对美联储10月会议记录无甚反应.会议记录显示多位美联储委员认为在卖短买长操作到期后,可能需要在明年购买更多资产以填补缺口.
2009GMT,现货金XAU=小跌0.43美元,报每盎司1,724.46美元,受美股尾盘大跌拖累.
美国纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ2涨5.30美元,结算价报每盎司1,730.10美元.初步路透数据显示,成交量较其250日均值少约30%.
以色列空袭后布兰特原油期货LCOc1大涨超过1%,以及谷物价格上扬提振金价.
现货银XAG=升0.4%,报每盎司32.60美元.
现货铂金XPT=攀升至1,597.50美元,为10月23日来最高,之后缩减涨幅,最新升0.75美元,报1,581.50美元.
现货钯金XPD=日高为每盎司647.22美元,为10月18日来最高,尾盘升0.4%,报635.47美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1730.10 5.30 0.3 1720.50 1734.10 127,104
COMEX白银期货 SIN2 32.88 0.393 1.2 32.365 32.930 39,926
COMEX铂金期货 PLN2 1591.60 5.20 0.3 1579.20 1603.30 7,354
COMEX钯金期货 PAU2 641.55 4.95 0.8 634.25 649.90 6,171
现货金 XAU= 1724.46 -0.43 0.0 1721.18 1733.00
现货银 XAG= 32.600 0.140 0.4 32.410 32.910
现货铂金 XPT= 1581.50 0.75 0.0 1580.25 1597.50
现货钯金 XPD= 635.47 2.75 0.4 635.50 647.22 (完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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