更正:〔纽约期市〕ICE期棉上涨逾1%至两周高位,关注全球需求(11月14日)

(更正:内文第五段...收升"82美分"...因原文有误,应为"0.82美分")

路透纽约11月14日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周三上涨逾1%至两周高位,因其他商品价格上涨,交易商说,全球需求水平及对经济的信心将可能开始为市场设定基调.

期棉收在日内高位71.85美分附近,今日的日高为10月31日来的最高水平.分析师说,73美分附近的50日移动均线将可能是短期技术阻力位.

交易商说,棉价仍然远低于10月中创下的接近80美分的六个月高位,因全球需求忧虑及经济不确定性仍然打压棉花.

"我们认为市场达到了一个基本面支持略高于全球需求结构的水平,"INTL FCStone策略师在研究报告中说.

ICE交投最活跃的12月棉花期货CTZ2收升0.82美分,报每磅71.63美分.路透初步数据显示,成交量较其250日均值高出近10%.

棉花上涨,因谷物期货攀升,出口销售及强于预期的压榨需求提振大豆价格.

棉花生产及库存前景不佳.

美国农业部上调其当前季度的库存预估至超过8,000万包,为1960年编纂纪录以来首次超过8,000万包.

随着美国收割工作的全面展开,交易所库存继续攀升.根据ICE数据,库存从21,448包增至22,887包.(完)