〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透11月15日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/09/12 较上周 较上年 11/09/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 373.0 1.3 31.7 375.9 1.1 38.9
馏分油 118.5 0.2 -20.5 115.5 -2.5 -18.2
汽油 200.8 -0.1 -3.3 201.9 -0.4 -3.2
取暖油 28.7 0.6 -9.8 28.2 -0.1 -9.3
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
煤油型航空燃料 42.2 -2.1 -1.6 42.4 -1.0 -0.3
原油日加工量 14.3 -0.5 -0.1 14.6 -0.1 -0.1
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加190万桶,汽油库存减少80万桶,馏分油库存减少130万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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