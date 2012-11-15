版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 00:15 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透11月15日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/09/12 较上周 较上年 11/09/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 373.0 1.3 31.7 375.9 1.1 38.9

馏分油 118.5 0.2 -20.5 115.5 -2.5 -18.2

汽油 200.8 -0.1 -3.3 201.9 -0.4 -3.2

取暖油 28.7 0.6 -9.8 28.2 -0.1 -9.3

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

煤油型航空燃料 42.2 -2.1 -1.6 42.4 -1.0 -0.3

原油日加工量 14.3 -0.5 -0.1 14.6 -0.1 -0.1

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加190万桶,汽油库存减少80万桶,馏分油库存减少130万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐