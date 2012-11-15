〔国际油市〕12月1日止四周OPEC石油日均出口料增加70万桶--分析师

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦11月15日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至12月1日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加70万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月1日四周,平均每日海运原油出口料为2,452万桶,截至11月3日止四周每日原油出口量为2,382万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在6月举行的会议上保持产量目标不变.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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