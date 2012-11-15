〔金属期市〕期铜持稳,投资人担心欧元区经济衰退及美国财政悬崖

* 美国财政悬崖忧虑促使投资人交投谨慎

* 欧元区自2009年来陷入二度衰退

* 中国国储局各买入10万吨铝和锌

路透伦敦11月15日电---期铜周四持稳,受助于迹象显示中国经济成长放缓的趋势可能已经停止,但对欧元区经济衰退和美国财政悬崖的担忧所抵消.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微幅收低0.50美元,报每吨7,639.50美元,稍早触及日低7,606美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2小升0.9美分,报每磅3.4625美元,盘中交投区间为3.4410-3.4790美元.

未来一周美国国会将磋商财政僵局的解决办法,市场交投可能保持谨慎.如果未能达成协议,明年伊始就将有6,000亿美元的增税和削减支出,危及美国脆弱的经济复苏.

周四美国公布的经济数据令忧虑加重,数据显示飓风桑迪令上周美国初请失业金人数增至一年半高位,显示风暴可能抑制经济成长.

欧元区于7-9月陷入经济衰退,这是自2009年全球金融危机以来第二次出现衰退,因法国经济的韧性不足以弥补整个欧洲的下滑态势,而持续三年之久的债务危机也拖累德国经济放缓.[ID:nSB2103071]

期铜自9月中美联储宣布量化宽松政策后触及8,422美元高位后已经大跌超过9%.

全球最大的铜消费国-中国近期数据显示经济成长放缓可能在10月已触底.

中国共产党新一届领导核心--中央政治局常委周四正式亮相,习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席. 依次进入人民大会堂的中央政治局常务委员会成员为习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.[ID:nSB2102451]

参与招标的一位消息人士表示,中国国储局周四已通过招标,从国内铝厂购入10万吨原铝,少于目标采购量.[ID:nSB2102329]另一名消息人士指出,中国国储局周四在北京透过一场闭门招标,向国内冶炼厂采购精炼锌,第一批规模超过1万吨,价格约为每吨16,000元人民币.[ID:nSB2102607]

三个月期铝CMAL3收低0.3%,报每吨1,964美元,期锌CMZN3收报每吨1,955美元,涨0.3%.

期锡CMSN3持平在每吨20,475美元,期铅CMPB3收高0.8%,报2,199美元,期镍CMNI3大跌1.5%,报每吨15,910美元.

以下为1719 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 346.50 1.15 +0.33 344.75 0.51

LME期铝 1962.00 -8.00 -0.41 2020.00 -2.87

LME期铜 7643.25 3.25 +0.04 7600.00 0.57

LME期铅 2194.00 12.00 +0.55 2034.00 7.87

LME期镍 15945.00 -210.00 -1.30 18650.00 -14.50

LME期锡 20425.00 -50.00 -0.24 19200.00 6.38

LME期锌 1951.75 1.75 +0.09 1845.00 5.79

上海期铝 15440.00 65.00 +0.42 15845.00 -2.56

上海期铜 55840.00 -70.00 -0.13 55360.00 0.87

上海期锌 15110.00 20.00 +0.13 14795.00 2.13

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=