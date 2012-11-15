〔全球金市〕黄金跌至一周低位,因忧虑全球经济衰退

* 欧洲经济衰退,美国经济放缓迹象及财政危机令金价承压

* 贸易报告显示全球黄金需求下降,预期需求将走软

路透纽约11月15日电---金价周四跌至一周低位,成交放量,因忧虑欧洲经济放缓及美国经济衰退,降低黄金作为通冲工具的吸引力.

全球股市表现乏善足陈,连跌第七天,加上数据显示欧元区第三季经济滑入衰退,拖低金价.投资人忧虑如果美国加税和削支法案如期推行,美国可能陷入衰退,也令金价承压.

"围绕'财政悬崖'的不确定性持续打压金价,因增税表示政府将进一步紧缩政策,"管理500亿美元资产的DoubleLine Capital的商品投资组合经理Jeffrey Sherman说.

金价下跌,因美联储主席贝南克称美国楼市回暖"但远未摆脱困境".在特大风暴桑迪吹袭美国后,最新一周美国初请失业金人数跳升及11月制造业活动减弱,也打压金价.

1932GMT,现货金XAU=小跌0.7%,报每盎司1,713.99美元,在稍早触及一周低位1,704.69美元后反弹,收复部分失地.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ2收低16.30美元,结算价报每盎司1,713.80美元.初步路透数据显示,成交量超过20万口,为逾一周来最高,较其250日均值高出15%.

现货银XAG=下跌0.6%,报每盎司32.38美元.

分析师表示,金价早盘大跌,因贸易组织世界黄金协会(WGC)报告显示,第三季全球黄金需求较上年同期的纪录高位低11%,因全球最大消费国之一中国及印度的实货买需不多.

WGC投资董事总经理Marcus Grubb在路透黄金论坛上表示,他预期全年买需将低于2011年,尽管金价仍然持坚.

金市基本没有理会知名对冲基金经理John Paulson在今年第三季仍然持有大量黄金的消息.

现货铂金XPT=跌1%,至1,567.49美元.现货钯金XPD=跌0.12美元,报603.80美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1713.80 -16.30 -0.9 1704.50 1727.90 163,218

COMEX白银期货 SIN2 32.674 -0.206 -0.6 32.150 32.775 51,472

COMEX铂金期货 PLN2 1573.30 -18.30 -1.1 1563.00 1589.10 7,197

COMEX钯金期货 PAU2 631.20 -10.35 -1.6 628.00 642.35 5,319

现货金 XAU= 1713.99 -12.06 -0.7 1704.69 1727.35

现货银 XAG= 32.380 -0.200 -0.6 32.200 32.760

现货铂金 XPT= 1567.49 -15.50 -1.0 1564.00 1587.50

现货钯金 XPD= 603.80 -0.12 0.0 630.20 640.00 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

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