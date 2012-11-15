〔国际油市〕油价下滑,因经济忧虑盖过中东紧张局势影响

* 美国和欧元区经济数据疲弱,令油价承压

* 市场关注以色列和哈马斯武装冲突

* 布兰特近月原油期货到期

路透纽约11月15日电---油价周四下滑,美国上周初请失业金人数增加,且企业业绩令人失望引发对经济的忧虑,市场关注中东紧张局势.

尽管油市午后交易中多数交易产品下滑,但近月12月布兰特原油期货上涨,受该期货今日到期前空头回补带动.

在美国公布上周初请失业金人数增加,显示出超级风暴桑迪的影响后,卖压出笼.

欧元区公布7-9月陷入经济衰退,这是自2009年全球金融危机以来第二次出现衰退,因法国经济的韧性不足以弥补整个欧洲的下滑态势,而持续三年之久的债务危机也拖累德国经济放缓.[ID:nSB2103071]

沃尔玛(WMT.N)公布的业绩令人失望,且美国财政悬崖步步逼近,也令股市和油市承压.

但整体交投震荡,油价一度被推高,因以色列和哈马斯的武装冲突吸引了市场的注意力.

今日到期的布兰特12月原油期货LCOc1升1.37美元,结算价报每桶110.98美元,在50日移动均线切入位111.26美元前止步,交投清淡.

交投更为活跃的1月布兰特原油期货LCOc2跌0.47美元,报每桶108.01美元.

12月布兰特原油期货上涨令其同12月美国原油期货的溢价被推高至26美元,为去年10月来最高.

美国能源资料协会(EIA)公布上周原油库存增加109万桶,预估为增加190万桶.汽油库存减少44万桶,预估为减少80万桶;馏分油库存减少25.4万桶,预估为减少130万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 85.45 -0.87 -1.0% 84.68 86.83 114,697 265,306

1月原油 85.87 -0.88 -1.0% 85.10 87.25 263,852 195,104

12月RBOB汽油 2.6962 0.0172 0.6% 2.6527 2.7090 41,751 44,853

12月取暖油 2.9735 -0.0147 -0.5% 2.9504 3.016 35,486 34,719

ICE合约

12月布兰特 110.98 1.37 1.2% 109.66 111.12 19,981 113,913

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 572,332 700,161 545,784 1,534,962 4,701

汽油 126,094 107,220 145,334 275,821 1,919

取暖油 94,009 73,044 164,320 301,353 -409

(完)