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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 05:45 BJT

〔美股盘后〕新浪在盘后交易中急挫6.6%,此前公布了业绩

路透纽约11月15日电---新浪(SINA.O)在周四盘后交易中急挫6.6%,此前该公司公布了业绩.

新浪公布第三季非GAAP每股盈利为0.17美元,每股盈利为0.14美元,营收为1.524亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计新浪第三季营收为1.46亿美元,每股盈利0.11美元.

新浪预计2012年度第四季营收介乎1.32-1.36亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计新浪第四季营收为1.519亿美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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