〔表格〕美国10月工业生产较前月下跌0.4%,预估为成长0.2%

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透11月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:
* 美国10月工业生产较前月下滑0.4%(预估为成长0.2%),9月修正后为上升0.2%(前值为上升0.4%)
* 美国10月产能利用率为77.8%,为去年11月来最低(预估为78.3%),9月修正为78.2%(前值为78.3%)
经季节调整的数据如下:
10月 9月 8月 12年10月/11年10月
工业生产(%) -0.4 0.2 -1.1 1.7
前 值(%) 0.4 -1.4
工业生产指数 96.6 97.0 96.8
10月 9月 8月 11年10月
产能利用率(%) 77.8 78.2 78.2 77.6
前 值(%) 78.3 78.0 (完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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