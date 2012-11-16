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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 22:18 BJT

〔表格〕美国10月工业生产较前月下跌0.4%,预估为成长0.2%

路透11月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:

* 美国10月工业生产较前月下滑0.4%(预估为成长0.2%),9月修正后为上升0.2%(前值为上升0.4%)

* 美国10月产能利用率为77.8%,为去年11月来最低(预估为78.3%),9月修正为78.2%(前值为78.3%)

经季节调整的数据如下:

10月 9月 8月 12年10月/11年10月

工业生产(%) -0.4 0.2 -1.1 1.7

前 值(%) 0.4 -1.4

工业生产指数 96.6 97.0 96.8

10月 9月 8月 11年10月

产能利用率(%) 77.8 78.2 78.2 77.6

前 值(%) 78.3 78.0 (完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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