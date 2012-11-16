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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 21:59 BJT

〔投行观点〕瑞士信贷将戴尔(Dell Inc.)目标价从11美元调降至9美元,评级为表现逊于大盘

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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