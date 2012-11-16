版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 22:46 BJT

〔美国股市〕开平盘,因数据抵销对摆脱财政悬崖的希望

路透纽约11月16日电---美国股市周五开平盘,此前美国公布令人失望的数据,抵销了华尔街日报的报导为股市带来的乐观情绪.华尔街日报称,白宫官员在应对"财政悬崖"的磋商中讨论了采取更灵活的措施.

道琼工业指数.DJI升0.23点,至12,542.61点,标准普尔500指数.SPX上涨0.24点,或0.02%,至1,353.57点,Nasdaq指数.IXIC下跌2.33点,或0.08%,至2,834.60点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐