美国各类经济指标总览--2012/11/16

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示,美国10月工业生产较前月下滑0.4%(预估为成长0.2%),9月修正后为上升0.2%(前值为上升0.4%).美国10月产能利用率为77.8%,为去年11月来最低(预估为78.3%),9月修正为78.2%(前值为78.3%).美联储估计飓风桑迪令10月工业生产变动率下降"近一个百分点".[ID:nSB8572364]
当前值 前次值
失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)
平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月)
实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)
不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)
零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)
工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值)
产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值)
初请失业金人数(万人) 43.9(11月10日当周) 36.1(11月3日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)
领先指标(%) +0.6(9月) -0.4(8月修正值)
个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)
消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)
企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)
建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)
消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)
房屋开工(万户) 87.2(9月) 75.8(8月修正值)
建筑许可(万户) 89.0(9月) 80.1(8月)
成屋销售(万户) 475(9月) 483(8月修正值)
新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)
工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)
供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)
供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)
趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)
进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)
出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)
单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)
非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 利棣儿;审校 李军
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。