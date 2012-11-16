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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 23:39 BJT

〔美国经济〕11月9日止当周领先指标跌至八周低位,其增长年率下滑--ECRI

路透纽约11月16日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标上周跌至八周低位,其增长年率也下跌.

ECRI表示,美国11月9日止当周领先指标(WLI)下跌至125.4,为9月14日当周来最低.之前一周为126.1,原先公布为126.2.

该指标的增长年率下滑至4.4%,触及9月21日当周来的最低.之前一周的增长年率由原先公布的5.1%下修至5.0%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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