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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 23:16 BJT

〔标题新闻〕美国10月石油日需求同比下降2.3%,至1,841.2万桶,为1995年最低10月需求--API

API为美国石油协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8MG5CX]

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