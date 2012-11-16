〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,连跌第三周

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
* 英镑兑美元跌近两个月低位
* 消费者需求疲弱拖累英镑,关注英国央行对QE的看法
* 金恩警告英镑的涨势妨碍经济
路透伦敦11月16日电---英镑兑美元周五下滑,距离两个月低位不远,且市场臆测英国央行将推出更多宽松货币政策,英镑可能进一步下跌,
英镑兑美元GBP=D4下跌至1.5840美元,周四触及两个月低位1.5828,当日公布的10月零售销售按月大跌,引发对该国经济的悲观看法.交易商称目前亚洲央行在1.5830美元挂有买需,将限制英镑跌幅.
本周英镑跌0.4%,连跌第三周.周三英国央行发表悲观的通胀报告,央行总裁金恩称英镑近来的涨势阻碍经济复苏.
"由于英国央行对英镑的强势颇有微辞,市场目前感到担心."丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇分析师John Hardy表示.他并称英镑料会因此承压.
Hardy表示,他认为英国央行将再次启动资产购买计划来帮助刺激经济成长,不过短期内或许不会行动.
下周英国央行公布货币政策委员会最新一次会议记录,可能为央行是否扩大宽松政策提供一些线索.
英镑贸易加权指数=GBP升至83.7,周四时曾触及83.4的三周低位.尽管英国经济上半年陷入衰退,但英镑贸易加权指数今年迄今升3.3%,主要因英镑兑脆弱的欧元走强.
欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.5%,报0.8015英镑,从上日的两周高点0.8065英镑回撤.市场人士称,稍早一家英国银行对英镑有需求.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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