〔英国债市〕英债小涨,因股市下滑及欧元区和美国忧虑犹存

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透伦敦11月16日电---英国公债价格周五小涨,因股市下滑,而对欧债危机和美国预算谈判的担忧也支撑避险资产.
英国股市富时100指数.FTSE连跌三日,因全球经济成长忧虑,欧股也跌至数月收盘低点.
12月英债期货FLGZ2升高11个跳动点,结算价报120.51,可比德债期货FGBLZ2上扬18个跳动点.
美国总统奥巴马周五同国会领袖会晤,开始避免跌落"财政悬崖"的磋商.
继此前一名欧洲央行决策者首次提到可能进行"减计"之后,周四欧盟高层经济官员试图排除官方债权人减计希腊债务的可能性.欧元区各国政府和国际货币基金组织(IMF)就如何令希腊巨额债务可控一事存在分歧,令希腊维持流动性所需的310亿欧元(395亿美元)紧急贷款难以立即到位.[ID:nSB2104103]
Lloyds策略师Eric Wand表示,英债交易商仍在寻找走势诱因.
10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌约1个基点,至1.729%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR大致持稳在40基点.
下周,英债投资人将关注英国央行公布的最近一次货币政策会议记录,投资人也在为下周二五年期英债标售作准备.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
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