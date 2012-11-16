〔英国债市〕英债小涨,因股市下滑及欧元区和美国忧虑犹存

路透伦敦11月16日电---英国公债价格周五小涨,因股市下滑,而对欧债危机和美国预算谈判的担忧也支撑避险资产.

英国股市富时100指数.FTSE连跌三日,因全球经济成长忧虑,欧股也跌至数月收盘低点.

12月英债期货FLGZ2升高11个跳动点,结算价报120.51,可比德债期货FGBLZ2上扬18个跳动点.

美国总统奥巴马周五同国会领袖会晤,开始避免跌落"财政悬崖"的磋商.

继此前一名欧洲央行决策者首次提到可能进行"减计"之后,周四欧盟高层经济官员试图排除官方债权人减计希腊债务的可能性.欧元区各国政府和国际货币基金组织(IMF)就如何令希腊巨额债务可控一事存在分歧,令希腊维持流动性所需的310亿欧元(395亿美元)紧急贷款难以立即到位.[ID:nSB2104103]

Lloyds策略师Eric Wand表示,英债交易商仍在寻找走势诱因.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌约1个基点,至1.729%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR大致持稳在40基点.

下周,英债投资人将关注英国央行公布的最近一次货币政策会议记录,投资人也在为下周二五年期英债标售作准备.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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