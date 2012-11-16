〔欧洲股市〕收在三个半月最低收位,因忧虑美国财政前景和欧债危机

欧洲股市：下跌，受银行股和矿业股回落拖累
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
* FTSEurofirst 300指数下跌1%,本周跌2.7%
* KPN因股息疑虑,股价下跌
路透伦敦11月16日电---欧洲股市周五收在三个半月低位,且录得自9月底来表现最差的一周,因投资人仍然忧虑美国财政政策前景及欧债危机.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%,报1,067.45点,此为8月2日来的最低收位.该指数本周跌2.7%.
"投资人非常谨慎及很不肯定,本周是艰难的一周,"CMC Markets高级市场分析师Michael Hewson说.
"市场愈发接受美国和欧洲问题不会很快得到解决,人们开始保住今年的收益,因为后市升幅很有限."
投资人聚焦在美国经济前景,议员们和白宫正就避免6,000亿美元削支及增税生效进行磋商.
周五数据显示美国10月工业生产按月意外下跌,显示全球最大经济体美国面临的困难.
对希腊下一部财政措施的不确定性也打压人气,欧元区银行股受创最大,下挫2.7%,且跌幅超过过去三个月录得的升幅.
荷兰电信商KPN (KPN.AS)在成交放量中急跌7.1%,因忧虑该公司派息能否持续.
英国富时100指数.FTSE收跌1.27%,报5,605.59点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫1.32%,报6,950.53点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.21%,报3,341.52点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
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