〔欧洲股市〕收在三个半月最低收位,因忧虑美国财政前景和欧债危机

* FTSEurofirst 300指数下跌1%,本周跌2.7%

* KPN因股息疑虑,股价下跌

路透伦敦11月16日电---欧洲股市周五收在三个半月低位,且录得自9月底来表现最差的一周,因投资人仍然忧虑美国财政政策前景及欧债危机.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1%,报1,067.45点,此为8月2日来的最低收位.该指数本周跌2.7%.

"投资人非常谨慎及很不肯定,本周是艰难的一周,"CMC Markets高级市场分析师Michael Hewson说.

"市场愈发接受美国和欧洲问题不会很快得到解决,人们开始保住今年的收益,因为后市升幅很有限."

投资人聚焦在美国经济前景,议员们和白宫正就避免6,000亿美元削支及增税生效进行磋商.

周五数据显示美国10月工业生产按月意外下跌,显示全球最大经济体美国面临的困难.

对希腊下一部财政措施的不确定性也打压人气,欧元区银行股受创最大,下挫2.7%,且跌幅超过过去三个月录得的升幅.

荷兰电信商KPN (KPN.AS)在成交放量中急跌7.1%,因忧虑该公司派息能否持续.

英国富时100指数.FTSE收跌1.27%,报5,605.59点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫1.32%,报6,950.53点,法国CAC-40指数.FCHI下跌1.21%,报3,341.52点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI