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市场报道 | 2012年 11月 17日 星期六 06:12 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低近1%,因技术性卖盘

路透11月16日电---美国小麦期货周五下跌,指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约WZ2触及逾四个月来的最低水平,交易商称,因市场在近期大跌后技术性疲弱.

本周CBOT-12月软红冬麦合约WZ2跌5.5%,录得6月初来最大单周跌幅.

CBOT小麦连跌六天,为年内最长跌势.近月合约在此次跌势中下滑7.2%.

美国农业部周五早上公布,最新一周出口销售31.46万吨小麦,符合预估区间的25-45万吨,且高于上周的22.09万吨.

World Weather Inc.气象学家Andy Karst称,美国大平原硬红冬麦种植区天气干燥仍是问题,且短期没有缓和迹象.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌7-1/2美分,结算价报每蒲式耳8.38美元.

今日CBOT小麦预估成交量为161,333口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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