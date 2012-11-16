〔国际油市〕油价上涨,受中东冲突和墨西哥湾采油平台着火推动

* 以色列轰炸和巴勒斯坦火箭弹袭击的态势延续

* 墨西哥湾采油平台着火,助推美国原油期货

* 12月美国原油期货到期

路透纽约11月16日电---油价周五上涨,因美国墨西哥湾一座采油平台着火,且以色列和巴勒斯坦之间的冲突持续升级引发石油供应担忧.

上午美国Black Elk采油平台起火的消息助推原油延续稍早涨势,不过海岸警卫队随后表示,该平台在起火时并未开采石油,这帮助缓解了市场紧张情绪.火灾导致两名工人失踪和另外四人受伤.

"当爆出采油平台着火的消息时,因担忧中东局势而一直做多布兰特原油/做空美国西德克萨斯中质油(WTI)的交易员进行拟向操作,"Price Futures Group分析师Phil Flynn指出.

巴以冲突已吸引石油市场关注,市场一直寻找任何恐将冲击中东石油供应的迹象.以色列周五要求多位部长支持招募多达7.5万名预备役军人,此前巴勒斯坦武装的火箭差点击中耶路撒冷,为数十年来首次,对特拉维夫的袭击进入第二天.

市场交投动荡,美国12月原油期货CLZ2在周五收盘时到期,布兰特12月原油期货已于上日到期.

即将到期的美国12月原油期货CLZ2升1.22美元,结算价报每桶86.67美元.交投更为活跃的美国1月原油期货CLF3 CLc2上涨1.05美元,结算价报每桶86.92美元,近月1月布兰特原油期货LCOF3扬升0.94美元,结算价报每桶108.95美元.

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止11月13日当周,投机客增加净多仓16,312口.

周五公布的数据显示,美国10月工业生产较前月下滑0.4%(预估为成长0.2%),9月修正后为上升0.2%(前值为上升0.4%).[ID:nSB8572364]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 86.67 1.22 1.4% 85.02 87.01 32,132 168,098

1月原油 86.92 1.05 1.2% 85.41 87.39 266,169 275,993

12月RBOB汽油 2.7101 0.0139 0.5% 2.6773 2.7222 30,834 52,071

12月取暖油 2.9868 0.0133 0.5% 2.9512 2.9969 36,386 43,112

ICE合约

1月布兰特 108.95 0.94 0.9% 107.66 109.25 192,562 21,030

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 553,606 640,713 548,709 1,505,664 29,298

汽油 107,032 139,621 143,628 286,529 7,339

取暖油 110,682 104,187 160,986 304,017 2,664(完)