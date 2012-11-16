〔美国股市〕收升,财政悬崖磋商的利好消息鼓舞投资人

* 国会领袖誓言将找到共识

* 戴尔股价下跌,因获利下滑

* Penn National急升,成交放量

* 道指收升0.4%,标普500指数收高0.5%,Nasdaq指数升0.6%

路透纽约11月16日电---美国股市周五收高,因市场憧憬美国政界将找到共同点来消除"财政悬崖",但今天的涨势不足以弥补周线下跌.

美股从早盘跌势中反弹,因参众两院领袖和白宫举行会议后表示,他们在应对财政政策的分歧上将采取灵活手法.

在和总统奥巴马会面后,民主党领袖称他们承认需要限制支出,而共和党领袖称同意讨论收入问题.

本周标普500指数下跌1.5%,连跌第二周.道指跌1.8%,Nasdaq指数连跌第六周,亦下跌1.8%.

"在正确方向略有进展,"Edward Jones投资策略师Kate Warne说.

"越多证据显示国会将更早作出决定,越大机会我们将看到股市反弹."

约6,000亿美元自动降低预算支出及增税方案将在新一年生效,除非政府能达成协议避开该方案.

分析师称,如果这些措施落实,可能导致美国经济滑入衰退.过去两周投资人撤出股市,令标普500指数下跌约4%.

道琼工业指数.DJI收升45.93点,或0.37%,至12,588.31点;标准普尔500指数.SPX收高6.55点,或0.48%,至1,359.88点.Nasdaq指数.IXIC收涨16.19点,或0.57%,至2,853.13点.

Penn National Gaming Inc (PENN.O)急升28.2%,至48.23美元,成交量为逾四年来最高.周四稍晚该公司称,将业务分拆为以博彩为主的房地产投资信托及博彩运营者.

戴尔DELL.O扶助限制Nasdaq指数的升势.此前戴尔称个人电脑销售下降拖低公司获利.该公司股价急跌7.3%,至8.86美元.

中东军事行动升级使投资人不安,此前巴勒斯坦军队的一枚火箭弹几乎击中耶路撒冷,为数十年来首次事件,且巴勒斯坦连续第二天向特拉维夫开火.

Sears Holdings Corp (SHLD.O)周四稍晚公布季度亏损小于预期,但同店销售下跌,因对电子产品需求疲弱,令该公司股价暴跌18.8%,至47.49美元.

下周预计成交清淡,因部分投资人为感恩节假期离场,美股周四休市,周五交易半天.

成交量下降可能增加日内波动幅度,尽管市场人士减少也可能令(股市)变幅不大.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约75.2亿股,高于今年迄今日成交量均值的约65.2亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,258和784,Nasdaq市场则为1,446和997.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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