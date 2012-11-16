〔加拿大股市〕收高,因美国政界对预算的言论安慰投资者

路透多伦多11月16日电---加拿大股市周五跳涨,金融股和资源相关类股领升,因美国政客为避开财政悬崖进行会议后发表安抚人心的声明,使投资人感到鼓舞.跌落财政悬崖可能拖累美国滑入经济衰退.
加拿大股市在早盘下跌,因全球经济疲弱的迹象而承压,但股市之后转升,因美国议员誓言在扶助该国避开财政悬崖上寻求共识.
油价周五上涨,因美国墨西哥湾一座采油平台着火,且以色列和巴勒斯坦之间的冲突持续升级引发石油供应担忧.[O/NCN]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高66.34点,或0.56%,成为11,877.72点.10类股中有九类股攀升.不过该指数本周下跌2.6%,录得5月来表现最差的一周.
加拿大皇家银行(RY.TO)领升大盘,该行上扬1%,至55.62加元.输油管道运营商TransCanada Corp(TRP.TO)跳涨1.7%,报45.05加元,因美国参议员促请总统奥巴马容许该公司推进Keystone XL项目.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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