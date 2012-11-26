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市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 22:28 BJT

〔投行观点〕高盛集团将雅虎(Yahoo)评级调高至确信买入,目标价从22美元调升至24美元-StreetInsider.com

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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