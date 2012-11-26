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债券 | 2012年 11月 27日 星期二 00:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.145%,投标倍数为4.94

路透华盛顿11月26日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.145

中值 0.135

低值 0.110

投资 0.147

价格 99.926694

高值得标比率 9.24%

投标倍数 4.94

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,411,700

总投标 138,315,723,700

竞争性投标得标 26,684,888,000

非竞争性投标得标 340,523,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/11/29

到期日 2013/05/30

CUSIP码 9127956R7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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