版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 00:05 BJT

〔USDA报告〕11月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月26日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 11/22/12 11/15/12 11/15/12 11/24/11

初值 修正值 前值

小麦 7,838 11,376 11,102 16,494

燕麦 5 10 10 34

大麦 88 8 8 12

玉米 15,920 14,425 14,350 36,086

高粱 1,977 520 520 815

大豆 45,498 66,840 61,992 41,818

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 446,525 519,034

燕麦 433 301

大麦 　 5,547 5,602

玉米 198,553 362,090

高粱 24,784 22,041

大豆 547,180 397,080

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐