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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 06:06 BJT

〔表格〕新西兰10月贸易逆差为7.18亿新西兰元,全年逆差增大

路透惠灵顿11月27日电---周二公布的数据显示,新西兰10月连续第三个月录得贸易逆差,因乳制品出口减少,且年度贸易逆差扩大.

新西兰统计局数据显示,新西兰10月贸易逆差7.18亿新西兰元,截至10月的一年贸易逆差为13.7亿新西兰元.

路透调查的分析师预计10月贸易逆差为5.36亿新西兰元、年度逆差为12.3亿新西兰元.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

12年10月 前月 上年同期

贸易收支 逆差7.18 逆差7.75(逆差7.91) 逆差2.26

出口 34.6 33.0(33.1) 38.9

进口 41.8 40.8(41.0) 41.1

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年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至12年10月一年 截至12年9月一年 截至11年10月一年

贸易收支 逆差13.7 逆差8.8(逆差89) 顺差6.9

出口 463.4 467.7 470.0

进口 477.1 476.6 463.1

新西兰统计局称,11月数据将于1月10日公布.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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