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债券 | 2012年 11月 27日 星期二 02:01 BJT

〔欧元债市〕德债上扬,因地区选举给西班牙政府构成挑战

* 分裂主义党派在加泰罗尼亚地区选举中获胜,促使德债上扬

* 市场消化国际贷款人将达成协议,向希腊发放救助贷款的预期

路透伦敦11月26日电---德债周一上扬,因西班牙地区选举结果凸显该国面临的政治挑战,且支撑对避险资产的需求.

投资者还担忧日益临近的美国"财政悬崖",并紧张地等待国际贷款人就向希腊发放紧急贷款而进行的最新一轮磋商的结果.

尽管有关国际贷款人最终将达成协议,向希腊发放救助贷款的乐观情绪不断升温,但上述种种不确定性足以在上周走低后推动德债反弹.

德债期货FGBLc1收报142.43,日内上扬31个跳动点,上周录得近一个月来最大单周跌幅.

西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,但未能获得推动独立公投所需要的绝对优势.[ID:nSB2114587]

上述结果对西班牙公债收益率影响甚微,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB日内持稳在5.63%.分析师称,市场反应冷淡,因选举结果给政府构成了长期挑战,而非短期即时风险.

欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一开始了新一轮磋商,试图就向希腊发放紧急救助贷款达成协议,决策者称,目前,削减希腊债务价值的可能性不复存在.

法国巴黎银行的策略师Patrick Jacq称,"就下一轮希腊救助达成协议将不会引发市场出现一波大的行情,因这已在市场的预料之中.我认为,这不会再像之前那样利空德债."

由于市场预期值很高,如领导人进一步推迟作出决定,或会议结果令人失望,公债市场将受避险情绪推动攀升.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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