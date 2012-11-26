〔欧元债市〕德债上扬,因地区选举给西班牙政府构成挑战

《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 分裂主义党派在加泰罗尼亚地区选举中获胜,促使德债上扬
* 市场消化国际贷款人将达成协议,向希腊发放救助贷款的预期
路透伦敦11月26日电---德债周一上扬,因西班牙地区选举结果凸显该国面临的政治挑战,且支撑对避险资产的需求.
投资者还担忧日益临近的美国"财政悬崖",并紧张地等待国际贷款人就向希腊发放紧急贷款而进行的最新一轮磋商的结果.
尽管有关国际贷款人最终将达成协议,向希腊发放救助贷款的乐观情绪不断升温,但上述种种不确定性足以在上周走低后推动德债反弹.
德债期货FGBLc1收报142.43,日内上扬31个跳动点,上周录得近一个月来最大单周跌幅.
西班牙加泰罗尼亚地区的分裂主义党派周日赢得地区议会选举,但未能获得推动独立公投所需要的绝对优势.[ID:nSB2114587]
上述结果对西班牙公债收益率影响甚微,10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB日内持稳在5.63%.分析师称,市场反应冷淡,因选举结果给政府构成了长期挑战,而非短期即时风险.
欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一开始了新一轮磋商,试图就向希腊发放紧急救助贷款达成协议,决策者称,目前,削减希腊债务价值的可能性不复存在.
法国巴黎银行的策略师Patrick Jacq称,"就下一轮希腊救助达成协议将不会引发市场出现一波大的行情,因这已在市场的预料之中.我认为,这不会再像之前那样利空德债."
由于市场预期值很高,如领导人进一步推迟作出决定,或会议结果令人失望,公债市场将受避险情绪推动攀升.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。