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债券 | 2012年 11月 27日 星期二 03:22 BJT

〔英国债市〕持稳,因卡尼意外出任英国央行总裁抹去避险资金带动的升幅

路透伦敦11月26日电---英国公债周一收盘几无变动,因欧元区忧虑带动的英债涨势被卡尼意外被任命为下一任英央行总裁所抹去.

英国任命加拿大央行总裁卡尼接替英国央行现任总裁金恩出任央行总裁,英国选择一外国人出任央行总裁的意外之举是期望借此扶助全球第六大经济体摆脱滞胀.

在消息公布后,12月英债期货FLGZ2逐渐缩减升幅,收高1个跳动点,结算价报119.43,消息公布前不久,12月英债期货上涨18个跳动点.

可比德债FGBLZ2收升31个跳动点.

"我认为市场将此消息解读为英国央行迈向相当收紧的货币立场,"Monument Securites分析师Stephen Lewis说.

"加拿大央行的政策一直收得较紧.加拿大和英国的经济状况不同,但这并没有阻止市场跳升."

RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic说,卡尼任命对市场造成较大影响主要是因其出人意料.

"他是首位出任央行总裁的外国人,所以显然他们试图改变英国央行的政策方向,如果不是改变央行的结构的话,"他补充说.

西班牙的政治不确定及希腊忧虑支持欧洲核心国家公债市场表现.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR持稳在1.84%.10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR走宽2.5个基点,至接近43基点.

周二早上,投资人将关注英国第三季GDP终值及英国央行总裁金恩在国会的证词陈述.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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