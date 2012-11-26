〔英国债市〕持稳,因卡尼意外出任英国央行总裁抹去避险资金带动的升幅

《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
路透伦敦11月26日电---英国公债周一收盘几无变动,因欧元区忧虑带动的英债涨势被卡尼意外被任命为下一任英央行总裁所抹去.
英国任命加拿大央行总裁卡尼接替英国央行现任总裁金恩出任央行总裁,英国选择一外国人出任央行总裁的意外之举是期望借此扶助全球第六大经济体摆脱滞胀.
在消息公布后,12月英债期货FLGZ2逐渐缩减升幅,收高1个跳动点,结算价报119.43,消息公布前不久,12月英债期货上涨18个跳动点.
可比德债FGBLZ2收升31个跳动点.
"我认为市场将此消息解读为英国央行迈向相当收紧的货币立场,"Monument Securites分析师Stephen Lewis说.
"加拿大央行的政策一直收得较紧.加拿大和英国的经济状况不同,但这并没有阻止市场跳升."
RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic说,卡尼任命对市场造成较大影响主要是因其出人意料.
"他是首位出任央行总裁的外国人,所以显然他们试图改变英国央行的政策方向,如果不是改变央行的结构的话,"他补充说.
西班牙的政治不确定及希腊忧虑支持欧洲核心国家公债市场表现.
10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR持稳在1.84%.10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR走宽2.5个基点,至接近43基点.
周二早上,投资人将关注英国第三季GDP终值及英国央行总裁金恩在国会的证词陈述.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，
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