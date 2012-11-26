〔欧洲汇市〕英镑上涨,此前英国意外选定卡尼出任英央行总裁

* 英镑上涨,此前英国意外宣布卡尼出任英国央行总裁

* 加拿大央行总裁卡尼被视作鹰派人物

* 欧洲围绕希腊援助达成协议的预期助推欧元/英镑

路透伦敦11月26日电---英镑兑美元周一上涨,兑加元跳涨,此前英国政府意外宣布,加拿大央行总裁卡尼将出任英国央行总裁.

卡尼被视作货币政策鹰派人物,也是在监督加拿大金融业和银行业稳健状况方面令人尊敬的央行官员,这两个因素助推英镑走高.不过有人表示这是膝跳反应,鉴于英国经济疲弱,英镑涨势会有限.

在宣布英国央行人选后,英镑兑美元GBP=D4从1.6003左右升至1.6032.最新报1.6015,日内下滑0.1%,远低于上周五触及的三周高位1.6051.交易员称,在1.6000美元附近的英镑买盘有望限制任何跌势,在1.6050附近挂有卖盘.

该消息公布后,英镑兑加元GBPCAD=R从1.5898加元升至1.5950加元,后者为11月9日以来高位.

"由于他不会在六个月内就任,此事对英镑的短期影响相当有限,"RBC Capital Markets全球外汇策略主管Adam Cole指出.

"鉴于英国经济预期的步伐正在改变,且存在不确定性,因此很难就远期政策调整作出任何强有力的结论."

很多市场人士曾预期,英国央行副总裁塔克将接替总裁金恩的职务,后者将于明年7月离职,而卡尼获得任命令很多人手忙脚乱.

分析师指出,有些投资者将对卡尼的任命解读为英国央行或将开始偏紧的货币政策立场,从而限制进一步量化宽松的余地,这反过来支撑英镑.

由于量化宽松增加货币供应,被视作对本国货币不利.

"我认为,市场将此举理解为英国央行或将采取相当紧缩的货币政策立场,"Monument Securities分析师Stephen Lewis说.

"加拿大央行的政策一直偏紧.两国的经济形势不同,但不会阻止(市场)跳涨."

**欧元兑英镑走坚**

英镑兑欧元跌至一个月低位,因市场预期国际贷款机构将很快就希腊援助达成一致.欧元区财长周一再度聚首,以敲定让国际贷款机构及时拨付希腊援助资金,以便希腊偿付于12月中到期的债务.

在英国财政大臣欧思邦宣布卡尼出任英国央行总裁后,英镑收复部分跌幅,但可能走势挣扎,因市场预料即将出炉的英国数据将显示,消费者需求和房地产业依然疲软.

欧元兑英镑EURGBP=D4小涨0.1%,报0.8098英镑,上周五触及一个月高位0.81085.

"欧元仍将获得支撑,因憧憬欧洲就希腊援助达成协议,"Caxton FX分析师Richard Driver说.他表示,或许不得不检视他此前有关欧元/英镑在今年底前跌至0.80下方的预估.

但他预料,欧元/英镑难以升越10月高位0.8165.

市场等候将于周二公布的英国第三季国内生产总值(GDP)修正值,预料与初值持平,若出现任何下修,恐将令英镑承压.

第三季GDP初值为意外较前季增长1.0%,引发该国有望比此前预期提前摆脱经济衰退的乐观情绪.

"即便该GDP数据略低于初值,将拖累英镑,尤其是英镑兑欧元,"Caxton的Driver表示.

英国工业联盟(CBI)周一公布的数据显示,英国服务业信心升至2011年5月来最高,但综合前景看法仍有分歧.(完)

--编译 肖群英; 审校 利棣儿

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