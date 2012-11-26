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市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 07:31 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收升,连涨第五天

路透11月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨,交易商说,因忧虑美国大平原天气干燥,将限制该区作物产量.

CBOT-12月软红冬麦WZ2连升第五天,但涨幅很小,期间涨幅仅为1.3%.

CBOT-12月小麦周一早盘下跌,但价格在其5日移动均线寻获支持.

World Weather Inc气象学家Drew Lerner说,小麦的生长状况短期没有改善的迹象,因预料未来两周美国大平原天气仍干燥.

美国农业部周一早上称,最新一周出口检验783.8万蒲式耳小麦,低于预期的1,100-1,500万.上周,出口检验1,137.6万蒲式耳.

伊朗透过标购买入至少5万吨来自美国,加拿大,澳洲,俄罗斯,罗马尼亚,哈萨克斯坦或德国的小麦.

约旦国家谷物买家标购买进10万吨2月或3月付运的小麦,产地不限.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收升1-1/4美分,报每蒲式耳8.49美元.

今日CBOT小麦预估成交量为107,969口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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