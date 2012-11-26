〔全球金市〕金价回落,因忧虑希腊援助计划及股市下跌

* 美国期金成交量大幅增加,因展期和期权到期

* 欧盟财长和IMF寻求在希腊救助问题上达成一致

* 希腊可能违约带动的避险需求或提振金价

路透纽约11月26日电---金价周一回落,跟随股市和商品价格走弱,因投资人将焦点转向欧元区就救助希腊的会谈.

金价交投区间仅为7美元,为年内交投区间最窄的交易日之一,周五金价升至逾一个月最高位.

上周美国感恩节假期后,交易商陆续回到市场,且外围市场的波动性下降.

分析师称,如果国际货币基金组织(IMF)和欧元区财长未能就向希腊发放急需贷款达成共识,金价可能因此得益.

交易商说,成交量连续第二天高于平常水平,主要是因为在COMEX-12月期权合约周二到期及12月合约周五第一个交割通知日来临前,合约展期.

"多数交投活动来自商品交易顾问(CTA)及对冲基金增加多头头寸,或出脱空头头寸.较之美国选举前,市场对美联储将采取计划中的行动的预期更加强烈,"PVM Futures经纪Carlos Perez-Santalla说.

1949GMT,现货金XAU=跌0.2%,报每盎司1,749.14美元,接近周五日内高位1,754.10美元,此为10月12日来最高.

COMEX美国12月期金GCZ2下跌1.80美元,收报1,749.60美元.路透初步数据显示,成交量较其250日均值高出约20%.

美国股市标普500指数.SPX和原油价格均下跌,因忧虑欧债问题.欧元区财长和IMF周一进行多个星期内的第三次会议,希望就向希腊发放紧急贷款达成一致,决策者称,减记希腊债务目前不在考虑范围之内.

其他贵金属方面,现货银XAG=小升0.10美元,至每盎司34.11美元.现货铂金(白金)XPT=跌0.4%,报每盎司1,609美元;现货钯金XPD=小跌0.3%,至每盎司659.97美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1749.60 -1.80 -0.1 1746.00 1752.30 40,123

COMEX白银期货 SIN2 34.137 0.021 0.1 33.885 34.225 60,938

COMEX铂金期货 PLN2 1611.00 -6.10 -0.4 1605.60 1623.70 6,513

COMEX钯金期货 PAU2 661.20 -6.40 -1.0 659.00 671.35 4,707

现货金 XAU= 1749.14 -3.25 -0.2 1746.53 1752.50

现货银 XAG= 34.110 0.010 0.0 33.920 34.210

现货铂金 XPT= 1609.00 -5.70 -0.4 1606.50 1618.50

现货钯金 XPD= 659.97 -2.03 -0.3 662.50 669.00(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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