〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三周高位,对后市持谨慎态度

* 英国数据改善及卡尼被任命为英国央行总裁,扶助英镑上涨
* 英国第三季GDP确认为较前季成长1%
* 英镑/欧元从一个月低位反弹
路透伦敦11月27日电---英镑兑美元周二触及三周高位,受助于英国第三季国内生产总值(GDP)终值良好,令一些原本以为GDP数据将被下修的投资人释怀.
但多数市场人士对增加英镑多头头寸持谨慎态度,鉴于近期经济数据迟滞,令英国央行在2013年初推出更多量化宽松政策的可能性犹在.
英国央行总裁金恩周二向议会表示,2013年或2014年经济快速成长的机率不是很大.他又说,量化宽松政策没有导致需求增长及通胀.
英国国家统计局周二公布,该国第三季GDP确认为较前季成长1.0%,较上年同期修正为下滑0.1%.路透预估分别为成长1.0%和持平.[ID:nSB2117429]
英镑兑美元GBP=D4触及11月2日以来最高1.6056美元,之后缩减涨幅,尾盘大致持平在1.6029美元.
英镑兑欧元EURGBP=D4也反弹,在亚洲交易时段曾低见一个月低位,因欧元区官员就希腊减债目标达成一致.
欧元尾盘下跌0.3%,至0.8065英镑,低于日内高位0.81145英镑.
周一英国政府意外任命加拿大央行总裁卡尼在2013年年中接替英国央行现任总裁金恩出任下一任总裁,消息公布后,英镑全线上涨.
英镑兑加元GBPCAD=R报1.5926加元,低于周一英国任命卡尼后所触及的两周高位1.5952加元.(完)
--编译 利棣儿; 审校 母红
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