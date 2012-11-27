〔英国债市〕下跌,因希腊金援协议刺激风险资产买兴

路透伦敦11月27日电---英国公债周二下跌,摆脱英国确认第三季经济成长数据和央行评论的影响,因国际贷款机构就拨付下一笔希腊援助资金达成一致刺激了风险资产买兴.

欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一稍晚就希腊的新债务目标达成一致,向希腊发放其亟需贷款的努力取得突破.[ID:nSB2116381]

欧元集团主席贾克表示,欧元区财长将正式批准拨付一大笔希腊援助资金,以满足希腊银行业补充资本金的需求,并使得该国政府能在12月13日支付薪资、养老金和供应商款项.

12月英债期货FLGZ2小跌11个跳动点,结算价报119.32,而可比德债期货合约FGBLZ2下滑20个跳动点,至142.23.英债期货脱离盘中所及三周低位119.04,因希腊金援协议相关的宽慰情绪消退.

"英债市场缺乏少许动能,因此一直在窄幅区间内交投,"巴克莱固定收益策略师Moyeen Islam指出.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR上升1个基点,至1.85%.10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR日内缩窄1个基点,至不到42基点.

英债稍早摆脱国内生产总值(GDP)数据的影响.英国国家统计局周二公布,该国第三季GDP确认为较前季成长1.0%,较上年同期修正为下滑0.1%.路透预估分别为成长1.0%和持平.[ID:nSB2117429]

该数据证实英国已摆脱衰退,为英国财政大臣欧思邦提供一些支撑,他定于一周后发表半年一度的预算声明.

英国央行总裁金恩向议会表示,英国面临"缓慢及较长时间的复苏",可能需要进一步量化宽松政策.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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