〔金属期市〕期铜因达成希腊减债协议而上涨,但美元走强限制涨幅

* 美元因美国消费者信心数据上涨,欧元下跌

* 中国批准价值78.7亿美元的地铁建造计划

路透伦敦11月27日电---期铜周二上涨,此前国际贷款人就降低希腊债务达成协议,这提振投资人信心,但铜价升幅受限,因数据显示美国消费者信心升至四年半高位带动美元走强.

在数周来第三次会上就这个问题进行了将近10个小时的斡旋后,希腊的国际贷款人同意通过一系列措施,在2020年将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比降到124%.[ID:nSB2115983]

"希腊协议已基本被市场消化.多数人士预计会有正面结果,因此金属市场升幅不是很大,"VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘时没有成交,最后买盘报每吨7,806.5美元,高于周一收盘报价每吨7,780美元,盘中触及7,828.75美元高位,此为11月2日来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2持平在每磅3.5365美元,盘中交投区间为3.5175-3.5530美元.

根据美国经济谘商会,美国11月消费者信心升至四年半高位,因消费者对经济前景感到更为乐观.

衡量美国企业计划支出的数据10月升幅为五个月来最大,付运第四个月下降,凸显对美国明年收紧财政政策将影响经济的忧虑对企业支出造成的损害.

美元上涨,此前美国公布消费者信心数据,而欧元从一个月高位回落,因希腊协议所引发的乐观情绪被忧虑更广泛欧元区问题所抵消.

金属需求前景不断改善,中国批准两个城市价值490亿元人民币(78.7亿美元)的地铁建设计划,这是中国为提振经济成长,在近期批准的一系列轨道交通项目之一.

但预期铜供应上升,限制铜价涨幅.

秘鲁9月铜产量同比上升9.58%,至113,615吨.

智利Codelco将2013年对中国客户的铜出口价格升水最多下调每吨12美元,因预期全球供应上升.Codelco是全球最大铜生产商.

三个月期铝CMAL3收报2,009美元,周一报1,999.50美元.三个月期铅CMPB3收报2,213美元,周一报2,183美元.

三个月期锡CMSN3收报每吨21,200美元,周一报20,825美元.三个月期锌CMZN3报1,993美元,上日报1,982美元.三个月期镍CMNI3报16,930美元,周一报16,455美元.

以下为1733 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 353.25 -0.40 -0.11 344.75 2.47

LME期铝 2005.25 22.25 +1.12 2020.00 -0.73

LME期铜 7787.25 7.25 +0.09 7600.00 2.46

LME期铅 2205.25 22.25 +1.02 2034.00 8.42

LME期镍 16870.00 415.00 +2.52 18650.00 -9.54

LME期锡 21170.00 345.00 +1.66 19200.00 10.26

LME期锌 1986.50 4.50 +0.23 1845.00 7.67

上海期铝 15395.00 25.00 +0.16 15845.00 -2.84

上海期铜 56240.00 0.00 +0.00 55360.00 1.59

上海期锌 15155.00 15.00 +0.10 14795.00 2.43

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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