〔全球金市〕受美国财政忧虑拖累下跌,关注期权于周二收盘后到期

* 美国财政危机担忧令金价承压
* 交易员关注COMEX-12月黄金期权在周二收盘后到期
* 金市基本忽略希腊援助协议的消息
路透伦敦11月27日电---黄金周二下跌,因美国财政担忧盖过了希腊减少债务负担取得进展的影响,在重要期权到期前夕,金价持守在窄幅区间内.
欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)周一就削减希腊债务达成一致,为发放希腊亟需的援助贷款铺平道路.[ID:nSB2116381],这使得黄金的避险魅力下降.
经纪商称,由于在重要期权执行价每盎司1,750美元附近的买权和卖权交投热络,金价可能接近该水准.纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期权将于周二收市后到期.
"我们相信黄金和白银价格将倾向于震荡整理,因投资者等候美国财政悬崖磋商的后续进展,"汇丰控股金属分析师James Steel指出.
美国股市和工业商品多数持平,市场人士维持谨慎,因迹象显示民主党和共和党本周恢复谈判以就遏制联邦债务达成协议时,他们的分歧严重.
1800 GMT,现货金XAU=小跌0.2%,报每盎司1,745.06美元,低于上周五触及的五周高位1,754.10美元.
COMEX-12月黄金期货期货GCZ2跌4.30美元,报1,745.30美元.
成交量比250日均值高出25%,主因黄金期权到期,以及投资者在周五第一通知日前对合约展期.
金市也忽略一系列美国利好经济数据.10月衡量美国企业支出计划的指标录得五个月来的最大增幅.
但分析师称,企业担忧明年初美国政府大幅减支增税约6,000亿美元,令企业按兵不动.一些人认为,增税减支措施恐将拖累美国经济重新陷入衰退.
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截止11月20日当周,对冲基金和货币基金增加美国黄金期货和期权多头仓位至四周高位.分析师称,这部分源于美国财政状况存在不确定性.
其他金属中,现货银XAG=下滑0.2%,报每盎司34.05美元;现货铂金XPT=小涨0.1%,报每盎司1,610.50美元;现货钯金XPD=升0.8%,报每盎司666.75美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCZ2 1745.30 -4.30 -0.3% 11.4%
COMEX白银期货 SIZ2 34.065 -0.072 -0.2% 22.0%
COMEX铂金期货 PLF3 1616.70 5.70 0.4% 15.5%
COMEX钯金期货 PAZ2 668.00 6.80 1.0% 1.8%
现货金 XAU= 1745.06 -3.43 -0.2% 11.6%
现货银 XAG= 34.05 -0.06 -0.2% 23.0%
现货铂金 XPT= 1610.50 1.76 0.1% 15.6%
现货钯金 XPD= 666.75 6.28 0.8% 2.1% (完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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