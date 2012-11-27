〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受技术性买盘推动收高,关注南美天气

路透11月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上涨1.7%,录得一个月来最大单日升幅,交易商说,受助于技术性买盘及担忧南美产量可能低于最初预期.
指标1月大豆合约SF3触及14.51美元,为两周高位,升穿心理阻力位14.50美元.
豆油走势强劲带来支持.交投最活跃的CBOT-1月豆油BOF3触及三周高位,受近期对美国豆油的出口需求带动,且基金回补空头.
一些交易商,传闻中国可能在未来几周增加买入大豆,也支持市场.
对南美大豆前景面临威胁的忧虑提振市场.阿根廷降水过多,推迟玉米和大豆种植.但巴西作物天气大致令人满意,交易商关注南部部份地区的干燥天气.
总部位于汉堡的油籽行业分析机构油世界周二称,巴西及阿根廷的降雨延迟当地大豆播种进度,给2013年大豆丰收的前景蒙上阴影.[ID:nST0569841]
欧洲交易商说,韩国Major Feedmill Group在标购中买入11万吨豆粕,很可能是来自南美,此次标购的目标规模是至多16.5万吨.
指标CBOT-1月大豆合约SF3升23-1/4美分,报每蒲式耳14.49-1/4美元.
12月豆粕合约SMc1收高6.3美元,报每短吨439.3美元,12月豆油合约BOc1收升0.86美分,报每磅50.12美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为150,013口,豆粕期货为95,763口,豆油期货为157,438口.
以下为CBOT农产品期货在2115GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 760.00 12.75 1.7% 17.6%
CBOT大豆Sc1 1449.25 24.50 1.7% 20.9%
CBOT豆粕SMc1 439.30 7.60 1.8% 42.0%
CBOT豆油BOc1 50.12 0.85 1.7% -3.8%
CBOT小麦Wc1 873.00 24.00 2.8% 33.7%
CBOT稻米RRc1 1508.50 16.50 1.1% 3.3%
EU小麦BL2H0 273.50 3.75 1.4% 35.1%
NYMEX原油期货CLc1 87.36 -0.38 -0.4% -11.6%
道琼工业指数.DJI 12,878 -89 -0.7% 5.4%
现货金XAU= 1742.05 -6.44 -0.4% 11.4%
欧元/美元EUR= 1.2938 -0.0034 -0.3% -0.1%
美元指数.DXY 80.3700 0.1210 0.2% 0.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 1097 3 0.3% -36.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红