〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货受技术性买盘推动收高,关注南美天气

《全球汇市》美元指数周线恐再度下跌，打击美元重启涨势信心

* 美元指数周线料录得小幅下跌 * 周三以来美债收益率升势中止，令美元趋弱 * 特朗普记者会增添政治层面疑虑 路透伦敦2月17日 - 美元指数周五陷于一周低点附近，此前公布的强劲经济数据，未能提振美国公债收益率(殖利率)，有关美国特朗普政府的政策疑虑，打压了美元展开新一波涨势的希望。 美国公债收益率稳定走升10天之后，涨势在周三受阻，美元指数若没有在美国交易时段进一步回升，本周将是过去八周来第六次周线收跌。 美元指数 欧洲早盘涨幅不到0.2%至100.64，隔夜曾触及八日低点100.410。 周四公布的数据进一步表明美国经济向好，费城联邦储备银行2月制造业指数升至33年高点。 此前还有强劲美国通胀和零售销售数据，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论支持近期升息。 但围绕特朗普政府的政治噪音导致一些投资者降低或至少没那么聚焦广泛的通货再膨胀交易，而这些交易正是美元11月以及12月初涨势的主推力量。 “近期的美元反弹势头在遭遇技术性阻力之