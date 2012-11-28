〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月28日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/23/12 较上周 较上年 11/23/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 373.1 2.0 33.9 374.1 -0.3 39.4
馏分油 114.4 0.3 -25.1 112.0 -0.8 -26.4
汽油 198.3 2.3 -11.1 204.3 3.9 -5.6
取暖油 26.6 -0.6 -12.2 26.4 -0.6 -12.0
新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.2
煤油型航空燃料 40.3 -1.3 -2.4 41.1 -1.4 -1.0
原油日加工量 14.9 0.2 0.5 15.2 0.3 0.6
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加30万桶,汽油库存增加90万桶,馏分油库存减少20万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--编译 利棣儿;审校 母红
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