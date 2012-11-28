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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 23:40 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透11月28日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/23/12 较上周 较上年 11/23/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 373.1 2.0 33.9 374.1 -0.3 39.4

馏分油 114.4 0.3 -25.1 112.0 -0.8 -26.4

汽油 198.3 2.3 -11.1 204.3 3.9 -5.6

取暖油 26.6 -0.6 -12.2 26.4 -0.6 -12.0

新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.2

煤油型航空燃料 40.3 -1.3 -2.4 41.1 -1.4 -1.0

原油日加工量 14.9 0.2 0.5 15.2 0.3 0.6

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加30万桶,汽油库存增加90万桶,馏分油库存减少20万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--编译 利棣儿;审校 母红

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