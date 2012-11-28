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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 02:09 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.641%,投标倍数为2.89

路透华盛顿11月28日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.641%

中值 0.618%

低值 0.560%

价格/得标

价格 99.921392

高值得标比率 79.66%

投标倍数 2.89

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,027,500

总投标 101,119,472,500

竞争性投标得标 34,974,605,000

非竞争性投标得标 25,422,500

FED附加 0

初级市场交易商投标 67,658,000,000

初级市场交易商得标 13,554,555,000

直接投标 15,382,000,000

直接投标得标 5,556,000,000

间接投标 18,054,050,000

间接投标得标 15,864,050,000

发行细节

发行日 2012/11/30

到期日 2017/11/30

CUSIP码 912828UA6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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