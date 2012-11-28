〔欧洲汇市〕英镑兑美元走软,因担忧美国财政悬崖和英国或进一步放宽政策

* 美国财政忧虑提振对美元的避险需求

* 英国央行副总裁宾恩称,扩大资产购买计划规模的可能性犹存

* 英镑可能向11月中触及的低位1.5828美元回落

路透伦敦11月28日电---英镑兑走强的美元周三走软,且可能进一步走低,因担忧可能拖累美国经济成长的财政问题和全球成长.

与欧元一样,英镑通常在对全球经济的忧虑加剧之时走软.

对英国疲弱经济的忧虑挥之不去,这也继续重压英镑,英国央行副总裁宾恩在接受采访时表示,进一步扩大资产购买计划规模的可能性犹存.

英镑兑美元GBP=D4日内跌0.2%,报1.5990美元,远低于周二触及的三周高位1.6056美元.策略师表示,跌至1.60美元之下可能为进一步走低开启大门.

"未来几周,美国财政悬崖问题将不断发展变化,有鉴于此,英镑/美元可能走势艰困,"Western Union的分析师Nawaz Ali表示.

这可能导致英镑/美元跌向11月中触及的低位1.5828美元,他说.

美国参议院多数党领袖里德周二表示,民主和共和两党议员的磋商没有进展,这引发市场担忧,国会能否达成协议,避免财政悬崖.

如果未能达成协议,美国可能重陷衰退.这将提振诸如美元和日圆等货币的避险需求.这些货币通常在经济不确定的情况下受益.

对希腊减债协议将如何落实的担忧,以及惠誉发出的可能调降法国评等的警告也使欧元/美元承压,并推低英镑.

短期内,英镑可能跌向位于21日移动均线切入位1.5912美元的技术支撑位,之后是100日移动均线切入位1.5912美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4持稳在0.8075英镑,但远低于周二欧元区官员就新希腊债务目标达成协议后触及的一个月高位0.81145英镑.

投资者还在欧元近期走强后锁定获利,因对欧元区债务和经济问题的忧虑挥之不去.

下周,市场关注点将转向英国财政大臣欧思邦12月5日在议会发表的声明.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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