〔欧元债市〕德债受美国财政忧虑提振上涨,二线国家公债收益率亦下滑

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦11月28日电---德国公债价格周三上涨,因美国财政忧虑支撑德国公债标售,且在希腊援助协议敲定后,风险较高的欧元区公债价格也升高,推动10年期意大利公债收益率(殖利率)跌至2011年2月以来的最低水平.
美国旨在避免明年初自动实施增税减支措施的谈判没有取得进展,提振避险美债和德债,并使得五年期德债标售受到热烈追捧.
美国所谓的"财政悬崖"恐将拖累美国经济陷入衰退,并损及世界其他经济体.
"市场可能将希腊与一些系统性风险相联系,且希腊留在欧元区对所有欧洲国家形成支撑,"Natixis固定收益策略师Cy ril Regnat说.
10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB下滑14个基点至4.59%,为2011年2月以来最低.可比西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌20个基点至5.34%,为逾一个月来的最低水平.
投资者周三买入25.1亿欧元五年期德债,此番标售受到市场热捧,因美国预算磋商缺乏进展提振避险资产的需求.
五年期德债标售的得标倍数为1.9,高于11月7日上次标售的1.5倍,亦超过此前三次五年期德债标售均值的1.7倍.
德债期货FGBLc1升72个跳动点,收报142.95,推动10年期德债收益率跌6个基点至1.37%,二级市场的五年期德债收益率也下滑5.7个基点,报0.39%.
法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB下跌7个基点至2.05%,持守在纪录低位附近.法国债务管理机构主管向路透表示,亚洲和中东投资者的法债买盘达纪录水平.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。