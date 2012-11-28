〔欧元债市〕德债受美国财政忧虑提振上涨,二线国家公债收益率亦下滑

路透伦敦11月28日电---德国公债价格周三上涨,因美国财政忧虑支撑德国公债标售,且在希腊援助协议敲定后,风险较高的欧元区公债价格也升高,推动10年期意大利公债收益率(殖利率)跌至2011年2月以来的最低水平.

美国旨在避免明年初自动实施增税减支措施的谈判没有取得进展,提振避险美债和德债,并使得五年期德债标售受到热烈追捧.

美国所谓的"财政悬崖"恐将拖累美国经济陷入衰退,并损及世界其他经济体.

"市场可能将希腊与一些系统性风险相联系,且希腊留在欧元区对所有欧洲国家形成支撑,"Natixis固定收益策略师Cy ril Regnat说.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB下滑14个基点至4.59%,为2011年2月以来最低.可比西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌20个基点至5.34%,为逾一个月来的最低水平.

投资者周三买入25.1亿欧元五年期德债,此番标售受到市场热捧,因美国预算磋商缺乏进展提振避险资产的需求.

五年期德债标售的得标倍数为1.9,高于11月7日上次标售的1.5倍,亦超过此前三次五年期德债标售均值的1.7倍.

德债期货FGBLc1升72个跳动点,收报142.95,推动10年期德债收益率跌6个基点至1.37%,二级市场的五年期德债收益率也下滑5.7个基点,报0.39%.

法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB下跌7个基点至2.05%,持守在纪录低位附近.法国债务管理机构主管向路透表示,亚洲和中东投资者的法债买盘达纪录水平.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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