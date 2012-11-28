〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货重挫后急升,因美元从高位回落

路透纽约/伦敦11月28日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三触及两年半低位后扭转走势,急升近4%,因美国众议院议长贝纳表示,对美国将避免财政悬崖感到乐观,令美元从高位回落.

可可期货在清淡市况中攀升,留守在近期区间内,交易员密切关注西非可可豆的到港情况,该地区可可到港量一直低于预期.糖市缺乏新的基本面消息,糖价无大变动.

美国股市由跌转升,汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB缩减跌幅,此前贝纳表示,将可达成协议避免大规模增税和减支措施.这些举措可能将美国推向衰退.

3月阿拉比卡咖啡期货KCc2跳涨5.70美分,或3.8%,报每磅1.5485美元,为9月10日来单日最大百分比升幅.稍早该合约下滑至1.4710美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水准.

交易员说,该合约延展涨势,日内交投区间的宽度超过上日,挂在1.5150美元上方的止损买单被触动.

当ICE阿拉比卡咖啡和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡进一步上涨时,12月/3月阿拉比卡咖啡贴水扩大至近27年来最宽水平,收盘时为贴水每磅10.2美分.周二收盘时为9.35美分.

12月阿拉比卡咖啡期货KCc1正在交割期间.ICE数据显示,迄今只有270口交割.

11月27日,12月阿拉比卡咖啡未平仓合约不多,为134口,较上日低49口.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跳涨24美元,或1.3%,收报每吨1,935美元.

ICE-3月可可期货CCc2收高11美元,或0.4%,结算价报每吨2,458美元,因市场仍然缺乏明显的整体趋势.

LIFFE-12月可可期货LCCc2收高11英镑,或0.7%,报每吨1,571英镑.

原糖期货几无变动,ICE-3月原糖期货SBc1收低0.07美分,或0.4%,结算价报每磅19.16美分.

伦敦3月白糖期货LSUc1跌1.10美元,或0.2%,收报每吨509.60美元.(完)