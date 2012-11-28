〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货重挫后急升,因美元从高位回落

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约/伦敦11月28日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三触及两年半低位后扭转走势,急升近4%,因美国众议院议长贝纳表示,对美国将避免财政悬崖感到乐观,令美元从高位回落.
可可期货在清淡市况中攀升,留守在近期区间内,交易员密切关注西非可可豆的到港情况,该地区可可到港量一直低于预期.糖市缺乏新的基本面消息,糖价无大变动.
美国股市由跌转升,汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB缩减跌幅,此前贝纳表示,将可达成协议避免大规模增税和减支措施.这些举措可能将美国推向衰退.
3月阿拉比卡咖啡期货KCc2跳涨5.70美分,或3.8%,报每磅1.5485美元,为9月10日来单日最大百分比升幅.稍早该合约下滑至1.4710美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水准.
交易员说,该合约延展涨势,日内交投区间的宽度超过上日,挂在1.5150美元上方的止损买单被触动.
当ICE阿拉比卡咖啡和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡进一步上涨时,12月/3月阿拉比卡咖啡贴水扩大至近27年来最宽水平,收盘时为贴水每磅10.2美分.周二收盘时为9.35美分.
12月阿拉比卡咖啡期货KCc1正在交割期间.ICE数据显示,迄今只有270口交割.
11月27日,12月阿拉比卡咖啡未平仓合约不多,为134口,较上日低49口.
1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跳涨24美元,或1.3%,收报每吨1,935美元.
ICE-3月可可期货CCc2收高11美元,或0.4%,结算价报每吨2,458美元,因市场仍然缺乏明显的整体趋势.
LIFFE-12月可可期货LCCc2收高11英镑,或0.7%,报每吨1,571英镑.
原糖期货几无变动,ICE-3月原糖期货SBc1收低0.07美分,或0.4%,结算价报每磅19.16美分.
伦敦3月白糖期货LSUc1跌1.10美元,或0.2%,收报每吨509.60美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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