〔表格〕美国11月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透华盛顿11月29日电---美国农业部(USDA)周四公布11月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 279.3 0.0 289.4 0.0 16,144.5 17,920.7
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 120.9 82.4
玉米 236.1 27.4 250.8 27.4 12,177.8 22,137.9
高粱 38.9 0.0 38.9 0.0 773.8 537.4
大豆 319.2 0.0 576.2 0.0 27,359.9 21,283.2
豆粕 365.0 0.0 383.2 0.0 4,585.1 3,521.2
豆油 121.5 1.0 123.4 1.0 570.8 121.9
皮马棉 10.6 0.0 10.6 0.0 393.9 383.4
陆地棉 300.3 14.3 304.2 85.8 7,117.3 9,720.4
稻米 60.0 0.0 62.9 0.0 1,454.7 1,376.5
(完)
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--编译 蔡美珍;审校 利棣儿
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