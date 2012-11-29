版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 29日 星期四 22:05 BJT

〔表格〕美国11月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿11月29日电---美国农业部(USDA)周四公布11月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

---------------------------------------------------------------------

小麦 279.3 0.0 289.4 0.0 16,144.5 17,920.7

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 120.9 82.4

玉米 236.1 27.4 250.8 27.4 12,177.8 22,137.9

高粱 38.9 0.0 38.9 0.0 773.8 537.4

大豆 319.2 0.0 576.2 0.0 27,359.9 21,283.2

豆粕 365.0 0.0 383.2 0.0 4,585.1 3,521.2

豆油 121.5 1.0 123.4 1.0 570.8 121.9

皮马棉 10.6 0.0 10.6 0.0 393.9 383.4

陆地棉 300.3 14.3 304.2 85.8 7,117.3 9,720.4

稻米 60.0 0.0 62.9 0.0 1,454.7 1,376.5

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 蔡美珍;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐