更正:〔表格〕美国10月成屋待完成销售指数较上月增长5.2%,预估增长0.8%

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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(更正:因译文有误,标题中"9月成屋待完成销售指数"应为"10月成屋待完成销售指数")
路透11月29日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国10月成屋待完成销售指数较上月增长5.2%,至104.8,预估增长0.8%.
美国10月成屋待完成销售同比增长13.2%.
10月 9月 前值 11年10月
指数 104.8 99.6 99.5 92.6
10月 9月 前值 12年10月/11年10月
变动(%) 5.2 0.4 0.3 13.2
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--编译 母红 ;审校 利棣儿
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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