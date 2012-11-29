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货币新闻 | 2012年 11月 30日 星期五 06:24 BJT

更正:〔表格〕美国10月成屋待完成销售指数较上月增长5.2%,预估增长0.8%

(更正:因译文有误,标题中"9月成屋待完成销售指数"应为"10月成屋待完成销售指数")

路透11月29日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国10月成屋待完成销售指数较上月增长5.2%,至104.8,预估增长0.8%.

美国10月成屋待完成销售同比增长13.2%.

10月 9月 前值 11年10月

指数 104.8 99.6 99.5 92.6

10月 9月 前值 12年10月/11年10月

变动(%) 5.2 0.4 0.3 13.2

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--编译 母红 ;审校 利棣儿

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