〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至近一个月低位,前景疲弱

* 英镑兑欧元下跌至0.81英镑

* 月末欧元/英镑需求推高欧元

* 英国央行总裁金恩警告"环境具有挑战"

路透伦敦11月29日电---英镑兑欧元周四下跌,因英国贷款数据转弱,使市场对央行可能进一步宽松货币政策的预期升温.进一步放宽政策可能使英镑承压.

市场人士称,部分央行因月末需求而买入欧元和卖出英镑.交易商称,投资者臆测评级机构明年初可能下调英国的AAA主权债信评级,也使英镑人气受到打击.

欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.2%至0.8103英镑,升向周一触及的一个月高点0.81145英镑.

英镑兑美元GBP=D4升0.1%,报1.6026美元,交易商称执行价在1.6000美元的期权到期,且在1.6030美元上方挂有卖盘.

英国银行业10月借贷下跌幅度为逾两年来最大,且广义货供小幅增长.

"借贷数据仍然很疲弱,意味着英国央行仍很可能考虑进一步宽松政策,"Rabobank资深外汇分析师Jane Foley说.

她补充说,英国放宽政策的可能性增加或将限制英镑兑美元的涨幅.另外市场对美国打破预算僵局信心的变化,也会影响近期英镑兑美元走势.

欧洲数据显示,11月欧元区经济信心近一年来首次改善,但工业企业不愿意在明年投资,这不利于欧元区从衰退中迅速复苏.交易商说,这可能限制欧元涨势.

英国央行总裁金恩在金融稳定报告中警告称,英国经济面临的"环境极具挑战性,"这一因素很可能增加压低英镑以刺激支出的可能性.

金恩也表示,欧元区需要作出重大调整,欧元区是英国最大贸易伙伴.

英国工业联盟(CBI)周四公布,11月零售销售差值为正33,市场预估为正18,10月时为正30.[ID:nST0581947]但该数据未能带来乐观情绪,因整体消费者需求仍迟滞.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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