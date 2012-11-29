〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.045%,投标倍数为2.81

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透华盛顿11月29日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.045%
中值 1.009%
低值 0.957%
价格/得标
价格 99.697008
高值得标比率 99.60%
投标倍数 2.81
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,055,100
总投标 81,383,490,700
竞争性投标得标 28,989,464,400
非竞争性投标得标 10,590,700
FED附加 0
初级市场交易商投标 56,231,000,000
初级市场交易商得标 11,946,780,000
直接投标 12,859,000,000
直接投标得标 5,712,960,000
间接投标 12,282,900,000
间接投标得标 11,329,724,400
发行细节
发行日 2012/11/30
到期日 2019/11/30
CUSIP码 912828UB4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 肖群英;审校 利棣儿
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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