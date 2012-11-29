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货币新闻 | 2012年 11月 30日 星期五 02:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.045%,投标倍数为2.81

路透华盛顿11月29日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.045%

中值 1.009%

低值 0.957%

价格/得标

价格 99.697008

高值得标比率 99.60%

投标倍数 2.81

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,055,100

总投标 81,383,490,700

竞争性投标得标 28,989,464,400

非竞争性投标得标 10,590,700

FED附加 0

初级市场交易商投标 56,231,000,000

初级市场交易商得标 11,946,780,000

直接投标 12,859,000,000

直接投标得标 5,712,960,000

间接投标 12,282,900,000

间接投标得标 11,329,724,400

发行细节

发行日 2012/11/30

到期日 2019/11/30

CUSIP码 912828UB4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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