〔国际油市〕12月15日止四周OPEC石油日均出口料减少3万桶--分析师

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透伦敦11月29日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,在截至12月15日的四周内,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少3万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至12月15日四周,平均每日海运原油出口料为2,448万桶,截至11月17日止四周每日原油出口量为2,451万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.OPEC在6月举行的会议上保持产量目标不变.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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