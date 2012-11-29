〔英国债市〕持稳,因投资者在美国预算谈判前夕减持风险资产

路透伦敦11月29日电---英国公债价格周四几无变动,收复稍早股价反弹推动的跌势,因投资者认为美国预算谈判久拖不决,从而削减风险资产敞口.

市场重新担忧美国白宫和国会围绕"财政悬崖"的磋商陷入僵局,规模6,000亿美元的一系列增税减支措施将于明年初自动生效,助推核心公债市场收复部分稍早跌幅.

但在欧洲就拨付下一笔希腊援助资金达成一致之后,市场对高收益率(殖利率)欧元区公债的兴趣升温,因希腊协议被视作降低了欧元区的系统性风险.

12月英债期货FLGZ2交易已转向3月英债期货FLGH3,后者下滑5个跳动点,结算价报119.35;可比德债期货FGBLZ2收跌11个跳动点.

"今天看到的冒险情绪似乎已有所消退,这让英债回弹,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic指出.

"显然,市场的关注焦点主要是美国事态和任何与财政相关的讲话,"他并称.

市场预期英国财政大臣欧思邦在下周三发表秋季声明时,将本财年英债发行规模从1,644亿英镑调低至1,500亿英镑(或2,400亿美元),也令英债获得支撑.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR持稳于1.77%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR缩窄1个基点,至略低于39基点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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