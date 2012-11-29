〔英国债市〕持稳,因投资者在美国预算谈判前夕减持风险资产

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透伦敦11月29日电---英国公债价格周四几无变动,收复稍早股价反弹推动的跌势,因投资者认为美国预算谈判久拖不决,从而削减风险资产敞口.
市场重新担忧美国白宫和国会围绕"财政悬崖"的磋商陷入僵局,规模6,000亿美元的一系列增税减支措施将于明年初自动生效,助推核心公债市场收复部分稍早跌幅.
但在欧洲就拨付下一笔希腊援助资金达成一致之后,市场对高收益率(殖利率)欧元区公债的兴趣升温,因希腊协议被视作降低了欧元区的系统性风险.
12月英债期货FLGZ2交易已转向3月英债期货FLGH3,后者下滑5个跳动点,结算价报119.35;可比德债期货FGBLZ2收跌11个跳动点.
"今天看到的冒险情绪似乎已有所消退,这让英债回弹,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic指出.
"显然,市场的关注焦点主要是美国事态和任何与财政相关的讲话,"他并称.
市场预期英国财政大臣欧思邦在下周三发表秋季声明时,将本财年英债发行规模从1,644亿英镑调低至1,500亿英镑(或2,400亿美元),也令英债获得支撑.
10年期英国公债收益率GB10YT=RR持稳于1.77%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR缩窄1个基点,至略低于39基点.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资