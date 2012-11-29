〔金属期市〕期铜触及一个月高位,因美元下跌及对美国预算感到乐观

* 铝和锌触及七周高位,因金属价格走强

* 美国财政悬崖得到解决将可能引发年底涨势

* 美国第三季GDP环比年率修正值为增长2.7%

路透伦敦11月29日电---期铜周四升至逾一个月最高,因有迹象显示欧债危机开始缓和,令美元下跌而欧元上涨,且投资人乐观认为美国决策者将达成协议,避免增税和减支举措在明年开始实施.

美国第三季经济增长步伐快过原先所想,扶助提升投资人信心.一项指标全球股市指数.MIWD00000PUS触及三周高位.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及10月23日来最高的7,943美元,收盘时没有成交,最后买入价为每吨7,899.5美元,周三收盘时的买入价为7,765美元.

铝和锌均触及七周高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上升6.40美分,报每磅3.5885美元,盘中交投区间为3.5240-3.6060美元.

麦格理分析师Duncan Hobbs说,如果全球经济的消息正面,且全球最大金属消费国中国的经济继续增速,铜市出现年底升势是有可能的.

"若我们继续看到宏观数据正面及美国政客能避开财政悬崖,这将为市场带来支持,且可能有足够动能将价格推高至8,000美元低端."

美国众议院议长贝纳表示对共和党和白宫将达成协议持乐观态度,且一位保守派国会议员称,他将支持与总统奥巴马就向富人增税达成的协议,消息使金属市场投资者感到鼓励.

美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长2.7%(预估为增长+2.8%),初值为增加2.0%.[ID:nST0581969]

欧元兑美元连升第二天,受美国可能达成预算协议及欧洲的正面消息提振.

欧盟执委会周四公布,欧元区11月经济景气指数升至85.7(路透预估为84.2),10月修正后为84.3.[ID:nSB2121299]

周末中国官方将公布制造业采购经理人指数(PMI),预期11月制造业活动将以七个月来最快步伐扩涨,金属市场周一可能因而受到提振.

LME方面,12月/1月期铝合约升水攀升至16美元高位,高于一周前的仅升水4.50美元,因一个主要多头持仓者和两名空头持仓者继续对峙.

LME数据显示,多头一方持所持12月期铝合约头寸占总头寸的20-29%,而两名作空人士持有的头寸分别占总头寸的5-9%和10-19%.

Triland Metals在研究报告中说,大量仓库库存变动及取消仓单是意料中的事,因为在12月合约于12月第三个星期三到期前,投资者调整仓位.

期铝CMAL3收报每吨2,063美元,升穿200日移动均线且触及七周最高.周三期铝收于2,000美元.

期锌CMZN3收在每吨2,027美元,盘中触及约七周最高,上日收报1,987美元.期铅CMPB收报每吨2,222美元,上日报2,188美元,略高于位于100日移动均线切入位2,232美元的阻力位.

期镍CMNI3收报17,000美元,上日报16,980美元.期锡CMSN3报21,870美元,上日报21,425美元.

以下为1711GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 359.20 6.05 +1.71 344.75 4.19

LME期铝 2062.00 62.00 +3.10 2020.00 2.08

LME期铜 7893.25 113.25 +1.46 7600.00 3.86

LME期铅 2219.75 31.75 +1.45 2034.00 9.13

LME期镍 17044.00 114.00 +0.67 18650.00 -8.61

LME期锡 21475.00 50.00 +0.23 19200.00 11.85

LME期锌 2026.75 39.75 +2.00 1845.00 9.85

上海期铝 15375.00 -15.00 -0.10 15845.00 -2.97

上海期铜 56370.00 140.00 +0.25 55360.00 1.82

上海期锌 15165.00 70.00 +0.46 14795.00 2.50

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=