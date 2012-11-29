〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出口销售疲弱及技术性卖盘

路透芝加哥11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,交易商说,因出口销售疲弱及技术性卖盘.

美国农业部(USDA)称,上周出口销售263,500吨玉米,低于预估的450,000-650,000万吨.总销量较上周低69%,且较之前四周均值低21%.

分析师表示,预期在周五CBOT-12月玉米合约CZ2的首个交割通知日,将有0-500口合约交割.他们说,尽管密西西比河水水位低,理论上将使玉米进入交割市场,但他们预期只有少量或没有合约交割.

一项周四公布的路透调查显示,预期2012/13作物年巴西玉米丰产,产量将达到7,000万吨,但预计较上季创纪录的水平低4.1%,原因是农户选择种植大豆而减少种植玉米.

12月玉米合约的主要阻力位在100日移动均线切入位7.67-1/2美元.主要支撑位在50日移动均线切入位7.44-1/2美元.九日相对强弱指标为58.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌8-3/4美分,报每蒲式耳7.51-1/2美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为383,239口.(完)

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