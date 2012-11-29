〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,终止连续七日涨势

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因小麦期货连涨七日后,投资者获利了结和技术性抛盘介入.
指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ2周四跌破50日移动均线切入位8.67-1/4美元的重要技术支撑位,该合约在过去七个交易日累计上涨了4.5%.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货也下滑,但跌幅有限,因投资者担忧干燥天气正损及美国平原地区的作物生长.
美国农业部(USDA)周四早上公布,上周美国小麦出口销售27.93万吨,低于前一周的65.74万吨,亦不及预估值40-50万吨.[ID:nSB8574656]
国际谷物理事会(IGC)调低2012/13年全球小麦产量预估100万吨,至6.54亿吨,受累于澳洲和欧盟减产.
World Weather Inc气候学家Andy Karst说,美国平原地区的干燥少雨天气令市场仍担忧新播种硬红冬麦的生长状况,且预计未来10天几乎没有降雨.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌6-3/4美分,报每蒲式耳8.69-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为126,429口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 肖群英;审校 利棣儿
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月2日 - 美国股市周四开盘下跌，因在昨日创下纪录新高，道琼工业指数史上首次收在21,000点以上后，投资者稍作喘息。