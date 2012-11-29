〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,终止连续七日涨势

路透11月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因小麦期货连涨七日后,投资者获利了结和技术性抛盘介入.

指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ2周四跌破50日移动均线切入位8.67-1/4美元的重要技术支撑位,该合约在过去七个交易日累计上涨了4.5%.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货也下滑,但跌幅有限,因投资者担忧干燥天气正损及美国平原地区的作物生长.

美国农业部(USDA)周四早上公布,上周美国小麦出口销售27.93万吨,低于前一周的65.74万吨,亦不及预估值40-50万吨.[ID:nSB8574656]

国际谷物理事会(IGC)调低2012/13年全球小麦产量预估100万吨,至6.54亿吨,受累于澳洲和欧盟减产.

World Weather Inc气候学家Andy Karst说,美国平原地区的干燥少雨天气令市场仍担忧新播种硬红冬麦的生长状况,且预计未来10天几乎没有降雨.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌6-3/4美分,报每蒲式耳8.69-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为126,429口.(完)

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